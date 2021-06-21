Başkan Ertuğrul Çetin'den Babalar Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Nejla Kızılbağ Huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutlayarak pasta kesti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Nejla Kızılbağ Huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutlayarak pasta kesti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Babalar Günü'nde Nejla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret ederek, Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Çetin, hediye takdiminin ardından yaşlılarla tek tek sohbet ederek dualarını istedi.

"Baba, evladın sırtını dayadığı bir dağdır"

Yaşlıların geçmişte yaşadıkları tecrübeler ile geleceğe ışık tuttuklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Bu anlamlı günde Necla Kızılbağ Huzurevi sakinlerimizi ziyaret ederek, hoş sohbetlerini dinledik ve dualarını istedik. Günlerini kutlayarak birlikte pasta kestik. Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Baba, evladın sırtını dayadığı bir dağdır. Babalar için bu dünyadaki en önemli şey evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak, onları vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Başta evladını vatan uğruna şehit vermiş kıymetli babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın gününü kutlar, aileleri ile birlikte mutlu ve huzur dolu bir hayat geçirimlerini temenni ederim" dedi.

Koronavirüs tedbirleriyle ziyaret edilen büyükler, bu anlamlı günde yanlarında olan ve kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Ertuğrul Çetin'e ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre