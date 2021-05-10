Başkan Ertuğrul Çetin'den Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret
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Başkan Ertuğrul Çetin'den Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret

Başkan Ertuğrul Çetin'den Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü nedeniyle yapılan ziyaretler esnasında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında evlere girmeden şehit aileleri ile kapı önünde sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Anneler Günü nedeniyle yapılan ziyaretler esnasında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında evlere girmeden şehit aileleri ile kapı önünde sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ailelerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, eşi ile birlikte şehit annelerine çiçek ve hediyeler takdim etti.

"Aziz şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Şehit annelerini ziyaret ederek hem Anneler Günü'nü hem de yaklaşmakta olan Ramazan Bayramlarını kutladıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bir istekleri arzuları olduğu zaman bizlere bir alo demeleri yeterlidir. Şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ülkemizin varlığı ve birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyarak gerekmedikçe evden çıkmadıklarını belirten şehit anneleri de bu anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Başkan Çetin'e teşekkür etti. - ANKARA

Başkan Ertuğrul Çetin'den Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret
Başkan Ertuğrul Çetin'den Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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