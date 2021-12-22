Başkan Ertuğrul Çetin; "Çok Geçmiş Olsun Enes"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, birkaç hafta önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen Enes Koca'yı ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, birkaç hafta önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavisi evinde devam eden Enes'i ziyaret etti.

Enes'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ertuğrul Çetin, küçük çocuğun ailesinden devam eden tedavi süreci ile ilgili bilgi aldı.

"3 gün evde dinlendikten sonra hastanede tedavi süreci devam edecek"

Yaşanan trajik olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Enes'in çok şükür enfeksiyon riski bitti. 3 gün evde dinlendikten sonra hastanede tedavi süreci devam edecek. Tekrardan bu elim hadiseden dolayı genç kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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