Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor
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Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor

Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' diyen genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Gece gündüz demeden Pursaklar için hizmet üreten Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların en güzel anlarında yanlarında olarak kendilerini yalnız bırakmıyor.

Tüm davetlere cevap vermeye çalışan ve çok sayıda çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, normalleşme dönemiyle birlikte düğün merasimlerinin tamamına katılmaya gayret gösteriyor.

"İmkan buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz"

Çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Ertuğrul Çetin; "İmkan buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz. Güçlü toplumların inşası doğru aile yapısı ile mümkündür. Bu düşünceyle gelecek nesillerimizin de aile bağlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Ailelerin bu evliliklerini, bir ömür boyu saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yürütebilmelerini temenni ediyor, dünya evine giren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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