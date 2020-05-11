Başkan Ertaş, şehit annelerini yalnız bırakmadı

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Elgün, şehit annelerini evlerinde ziyaret edip, anneler gününü kutladı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Elgün, şehit annelerini evlerinde ziyaret edip, anneler gününü kutladı.

Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlayan Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Aynı zamanda mübarek ramazan ayını idrak ediyoruz. Anneler Günü bu yıl böyle bir döneme denk geldi. Biz de şehitlerimizin kıymetli annelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, hediyelerini ilettik ve her konuda yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ettik. Şehit ailelerimizle bu zorlu süreçte gerek telefonla gerekse telekonferans aracılığıyla olsun görüşmelerimize ara vermeden devam ettik. Sizler en değerli varlıklarınızı biricik evlatlarınızı bu kutsal vatan için, şanlı bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanması için şehit verdiniz. Sizlere ne kadar minnet duysak azdır. Anneler gününde sizleri ziyaret ederek sizlerin nazarınızda tüm annelerimizin Anneler gününü kutlamak istedik."

Kaynak: AA