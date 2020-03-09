Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Ilgın, Güncel

Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:36
Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.

Ilgın Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada çapa yapan kadınları ziyaret eden Başkan Ertaş, çalışan kadınların kadınlar gününü kutladı.

Tarlada çalışan kadınlarla sohbet eden ve onların isteklerini dinleyen Başkan Ertaş, "Ülkemizin geleceğinin temel taşı olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Onlar Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları, toplumun yapı taşı olan aile kurumunun anneleri, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleridir. Ülkemizin bugünkü konuma gelmesinde şüphesiz kadınlarımızın emeği büyüktür. Rabbim güçlerini artırsın, kolaylık versin. İlgi ve alakaları için teşekkür ediyor Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Podolski Gökhan Gönül İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Başkan Ertaş, çapa yapan kadınları tarlada ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:18:42. #1.14#