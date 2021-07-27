Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Erol, tapu müjdesini verdi

Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Otopark alanı için adım atılırken, tapu müjdesini veren Başkan Erol; "Yakın zamanda kapalı pazaryeri ve otopark projemiz başlayacaktır" dedi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Otopark alanı için adım atılırken, tapu müjdesini veren Başkan Erol; "Yakın zamanda kapalı pazaryeri ve otopark projemiz başlayacaktır" dedi.

İlçeye kazandırdığı organize sanayi bölgesi ile dikkatleri üstüne çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan tapu müjdesi geldi. Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Anadolu Lisesi'nin karşılığında devralınan Eski İstiklal İlkokulu arsasının tapusunu Belediye Başkanı Mehmet Erol devraldı. İlçenin merkezindeki alanın, kapalı pazar yeri ve otopark alanı olarak düzenlenmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade eden Başkan Erol, tapu müjdesini de sosyal medya üzerinden verdi.

Paylaşımında "Buharkent için tarihi bir gün" olduğunu ifade eden Başkan Erol, "Yıllardır beklenen kapalı pazaryeri ve otopark projemizin yapılacağı Eski İstiklal İlkokulu arsasının karşılığı olarak belediyemiz tarafından yapılan 24 Derslikli Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanmıştı. Bunun üzerine bugün Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devrolmuştur. Yakın zamanda Kapalı Pazaryeri ve Otopark projemiz başlayacaktır. Buharkent'imize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
Başkan Erol, tapu müjdesini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Şeyma Subaşı Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Erol, tapu müjdesini verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:48:11. #1.14#

title