Başkan Erol'dan destek çağrısı
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Başkan Erol'dan destek çağrısı

Başkan Erol'dan destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Buharkent ilçesine yapılması planlanan huzurevi projesi için destek çağrısında bulunan Belediye Başkanı Mehmet Erol "Buharkent Huzurevi için el ele verelim" dedi.

Aydın'ın Buharkent ilçesine yapılması planlanan huzurevi projesi için destek çağrısında bulunan Belediye Başkanı Mehmet Erol "Buharkent Huzurevi için el ele verelim" dedi.

Buharkent Belediyesi koordinesinde ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, hayırseverlerden de destek bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol başkanlığında Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve esnafların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda huzurevi için el ele verilerek fikir birliği sağlandı. Huzurevi için Buharkent el ele verirken Başkan Erol, destek çağrısında bulundu.

Yerel imkanlarla yapılan yatırımlara Buharkentlilerin alışık olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Buharkent Belediyesi olarak eğitim, kültür gibi birçok alanda yatırımlar yaptık. Buharkent'e huzurevi yapılması konusunda da vatandaşlarımızdan yoğun bir talep oldu. Biz de harekete geçerek geçtiğimiz aylarda huzurevinin yapılması için protokol imzaladık. Bakanlığımız ile görüştüğümüzde şu an için yatırımın programı içerisine alınamayacağını fakat biz yaparsak onaylayacaklarını ifade ettiler. El birliği ile vatandaşlarımızca talep edilen huzurevinin hayata geçmesini istiyoruz. İnşallah yerel imkanlarımızla da huzurevimizi ilçemize kazandıracağız" dedi.

"Başkan Erol'dan destek çağrısı"

Huzurevinin yapılmasının ardından hayırsever vatandaşlar için de bir köşe yapılacağını hatırlatan Başkan Erol, destek çağrısında bulunarak "Buharkent Huzurevi için el ele verelim. Buharkent'te önemli bir toplumsal ihtiyacı giderecek huzurevi projemize, tüm hemşehrilerimizin destek vermesini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Erol'dan destek çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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