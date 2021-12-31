Başkan Erol, Buharkent'in yeni ekonomi modeline uygun olduğunu açıkladı

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Türkiye'nin yeni ekonomi modeli, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bunların dördü de Buharkent'te var" dedi.

Aydın'ın en doğusunda bulunması ve en küçük ilçesi olmasına rağmen hızlı ve emin adımlarla yatırımları sürdürerek ilçeyi kalkındırdıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Türkiye'nin yeni ekonomi modeli: yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Dördü de Buharkent'te var" diyerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Erol, Buharkent'in jeotermal enerjiyi kullanarak tüm şehrin ısınma ihtiyacını karşılayacak dev projenin yanı sıra yapılması planlanan diğer projeleri de anlattı. Bugüne kadar Buharkent'e kazandırılan projelere imkansız gözüyle bakılmasına rağmen özverili çalışma ile hayata geçirdiklerinden bahseden Erol, "Biz samimi insanız, mazeret üretmiyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir şeyi vadettiğimiz zaman yapabileceğimiz şeyleri vadediyoruz ve vadettiğimiz şeyleri de yapma gibi bir hedefimiz var bizim. Ne söz verdiğimizi iyi biliyoruz, o yüzden hepsini yapıyoruz. Organize sanayi bölgesi yapılacağını hiç kimse düşünmezdi herhalde. Yapılamaz dediler birçok şeye. Organize sanayi yapamazsınız dediler, müthiş bir emek var organize sanayide. 22 firmanın tesis kuracağı Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bunun olumlu etkisi tüm Aydın'a da yansıyacak. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli: yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Dördü de Buharkent'te var. Yatırım ve istihdam var, büyük rakamlarla ihracat gerçekleşecek. Tarımda da marka olacağız, sulama projelerimiz var. Ortakçı Kaplıcaları turizme kazandırılıyor. Yatırımcılarımız yeni tesislerle termal turizmi Buharkent'e getirecek. GES projemiz hayata geçirildi. Yani biz sanayi ile uğraşıyoruz demiyoruz, diğer alanları da geliştiriyoruz. 200 araçlık katlı otopark projemizle şehre yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Nüfus Artacak, Buharkent'te yeni sektörler doğacak. Altyapımızı da buna göre oluşturmaya devam ediyoruz. 200 araçlık otopark projemiz ise kentimizin yeni vizyonu olacak. Kentimiz kontrollü şekilde büyümeye devam edecek" dedi. - AYDIN