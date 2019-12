Başkan Eroğlu: "Tokat engelli dostu bir şehir"

03.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:36

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık" kampanyası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldıklarını hatırlatarak, "Tokat engelli dostu bir şehirdir" dedi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tokat Belediyesi ve Tokat Sakatlar Derneği işbirliği ile engelliler ve aileleri il protokolüyle birlikte Belediye Hıdırlık Sosyal Tesislerinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrasında konuşma yapan Başkan Eroğlu, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Belki doğuştan engelli olabiliriz veya bir kaza, hastalık nedeniyle engelli duruma gelebiliriz. Hayata bu boyutuyla bakarak, her bireyi birer engelli adayı görerek çalışmalarımızı yaşamımızı bu doğrultuda yapmalıyız. Tokat engelli dostu bir şehirdir. Bu noktada önemli farkındalık çalışmalarına imza attık. Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık kampanyası ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Sosyal Projeler kapsamında ikincilik ödülü almıştık. Bizler her günümüzü onlarla paylaşmak, her güne farkındalık oluşturmak için böylesine bir projeyi gerçekleştirdik" dedi.



Engelli Yaşam Merkezi konusunda harekete geçilmesi kanaatinde olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Valiliğimiz, Belediyemiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle birlikte hızlı bir şekilde bu çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kurumlarımız, okullarımız var ancak her gün ayakta tutabilmek, hayata tutunmalarını sağlamak ve annelerini, babalarını rahatlatabilmek en önemli görevlerimizdir. Cennetin çiçekleri çocuklarımızı bugünlere getiren ve bir saniye gözünü onlardan ayırmayan annelerimizin neler hissettiğini iyi biliyoruz" diye konuştu.



Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Türkan Albalcı programda yaptığı konuşmada engelli bireylerin beklentilerini ve toplumda yaşadıkları sorunlarla ilgili genel bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, özel bireyler ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, istek ve taleplerini dinledi. - TOKAT

Kaynak: İHA