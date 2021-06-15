Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat

Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda yapılan "Şehir Parkı" çalışmalarını yerince incelediBaşkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada "Parkımızı kısa sürede tamamlayarak, Tokatlılara armağan edeceğiz.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda yapılan "Şehir Parkı" çalışmalarını yerince inceledi

Başkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada "Parkımızı kısa sürede tamamlayarak, Tokatlılara armağan edeceğiz. Önceliğimiz daha yeşil bir Tokat. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, söz vermiş olduğu projelerin yapımı noktasında çalışmalarına devam ediyor. Seçim öncesinde sözünü vermiş olduğu 71 Proje içerisinde yer alan Tokat Belediyesi Şehir Parkı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte DSİ bahçesinde incelemelerde bulundu. DSİ Bahçesi içerisinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Parkı'nın kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Başkan Eroğlu: "Tokat'ın geleceğine yatırım yapıyor, yeşil alanlarımızı arttırarak, insanlarımızı doğayla buluşturmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız DSİ. Bahçesi'nde devam eden Şehir Parkı'nda çalışmalarımız hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİL VE AĞAÇLAR KORUNACAK

Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı'na açılan kapısı olan bölgede çok fazla yeşil alan bulunuyor. Oluşturacak şehir parkı içerisinde ise bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar, kamelyalar, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatacak, hayvan figürleri ile süslenmiş çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok eklenti Tokatlılarla buluşturulacak. Tüm bunlar yapılırken de Yeşile ağaca hiç ama hiç dokunmayacaklarının proje başlangıcında sözünü veren Başkan Eroğlu, "Bu bölgeyi yeşili ve ağaçları muhafaza edecek doğal bir park haline getireceğiz. Bu parkta vatandaşlarımızın güzel vakitler geçirmesi en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Eroğlu: Önceliğimiz Daha Yeşil Bir Tokat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:16:05. #1.13#

title