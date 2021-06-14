Başkan Eroğlu Minik Duru'nun İsteğini Yerine Getirdi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kendisine video göndererek, doğum günü hediyesi olarak Geri Dönüşüm Atık Kutularından talep eden Duru Beyzanur İçmez'in isteğini yerine getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kendisine video göndererek, doğum günü hediyesi olarak Geri Dönüşüm Atık Kutularından talep eden Duru Beyzanur İçmez'in isteğini yerine getirdi.

Videonun kendisine ulaşmasıyla birlikte İlkokul 3. Sınıf öğrencisi minik Duru'ya haber gönderen Başkan Eroğlu, doğum günü sürprizi yaparak, Duru Beyzanur'a pastasını ve Geri Dönüşüm Kutularını teslim etti.

Duru Beyzanur'u bebeklik yıllarından itibaren tanıdığını dile getiren Başkan Eroğlu, "Duru kızımızı bebeklik yıllarından itibaren tanıyor ve çok seviyorum. Her yaş gününde mutlaka görüşüyoruz. Becerikli, zeki bir kızımız. Ayrıca çevreyi ve insanları çok seviyor. En son birkaç önce belediyemize gelerek, geri dönüşüme gösterdiği hassasiyetle ilgili görüşmemiz olmuştu. Dün ise bana video göndererek, hem doğum gününe davet etti hem de geri dönüşüm kutularından talep etti.

Güzel kızımızı, doğum gününde ziyaret ederek, istemiş olduğu geri dönüşüm kutularını teslim ettik. Bu yaşta gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim. Duru Kızımız başta olmak üzere Rabbim tüm çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı ömürler nasip etsin" dedi.

Sürprizden dolayı mutluluğunu dile getiren Duru Beyzanur İçmez ise Başkan Eroğlu'na teşekkür ederek, "Bu mutlu günümde Eyüp amcamın ziyaret etmesi, geri dönüşüm kutularını getirmesi beni çok mutlu etti. İnsanlar her şeyi çöpe attıkları için geri dönüşüm olmuyor ve çok fazla ağaç kesiliyor. Bu durum beni çok üzüyor. Daha az ağaç kesilmesi için insanların geri dönüşüm kutularına atmalarını istiyorum" dedi.

Duru Beyzanur'un annesi Aysel İçmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "kızım çok istediği geri dönüşüm kutularına doğum gününde kavuştu. Sürprizi için Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Eroğlu ve Duru Beyzanur İçmez doğum günü pastasını kestiler. Duru Beyzanur'un Paşa isimli Sultan Papağa'nı ise ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Kaynak: Habermetre