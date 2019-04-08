Başkan Eroğlu, Mazbatasını Aldı

Tokat Belediye Başkanı olarak ikinci dönem için seçilen Eyüp Eroğlu, Tokat Adliyesinde mazbatasını teslim aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ikinci dönem için AK Parti'den seçime girerek yüzde 48.80 oyla göreve seçilen Tokat Belediye Başkanı Eyüo Eroğlu kurmaylarıyla birlikte Tokat Adliyesine gelerek mazbatasını teslim aldı. Başkan Eroğlu, seçimlerin sonucu ve aldığı yetkinin Tokat'a hayırlar, güzellikler getirmesini temennisinde bulunarak, "Tabi bu mazbatanın asıl sahibi değerli Tokat halkımız. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü seçimlerde de Tokatlımız bize tekrardan güvendi. Tekrardan bizleri bu göreve layık gördü. Asıl sahibi kendilerinin olduğu bu emaneti bizlerin omuzlarına yükledi. Canla başla, alın teriyle, yoğun gayretle bu emaneti taşıyıp bugünlere getirdiysek; bundan sonra da inşallah aynı emaneti; başta Rabbimizin rızası doğrultusunda, sonra halkımızın rızası doğrultusunda; millet için, Tokat için, Tokatlımız için, Tokat'ın daha güzel bir hale gelmesi için gayretle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

YSK'ya itiraz

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ise AK Parti ile birlikte Türkiye'nin 17 yıldır büyümeye devam ettiğini, güzel hizmetler yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonrası da böyle olacak. Çok klişe laflar söylüyoruz belki ama AK Parti var hizmet var, sıkıntı yok. İnşallah daha güzel olacak" dedi. Basın mensuplarının il genel meclis seçimlerinde itiraz olup olmadığı yönündeki sorulara ise Başkan Polat, "İl seçim olarak sonuçlandı ama YSK'ya Sulusaray il genel meclisi için bir itiraz söz konusu olacak. O da önümüzdeki günlerde netleşir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA