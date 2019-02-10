Başkan Eroğlu: "Genç Bakışı Önemsiyoruz"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptıkları çalışmalarda gençlerin bakış açısını önemsediğini ifade ederek, "Bu yenilemenin asıl mimarları sizlersiniz. O yüzden biz, sizlerin bakış açınızı çok önemsiyoruz" dedi.

Tokat Belediyesi tarafından gençler arası futbol turnuvasının kura çekimleri, Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. 32 takımın katılacağı kura çekimine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ile gençler katıldı. Başkan Eroğlu, gençliğin, genç olmanın, bir gencin gözüyle dünyaya bakmanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Tokat'ı gençlerle beraber yönetmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Benim için en önemli bakışlardan birisi genç bakıştır. Şehre gençliğin baktığı açıdan bakmak, o açıdan şehri yönetmek, olayları o açıdan görmek benim için gerçekten çok önemli. Çünkü artık her geçen gün değişen bir dünyadayız. Değişen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Onun için bizler bakış açılarımızı ve şehrimizi yeniliyoruz. Eğer bunu yapmazsak asla başarılı olamayız. Bu yenilemenin asıl mimarları sizlersiniz. O yüzden biz, sizlerin bakış açınızı çok önemsiyoruz" dedi.

Belediye olarak gençler için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Eroğlu, "Bunlardan bir tanesi 80 ilimizden genç kardeşlerimizi Tokat'ta ağırladığımız çalışmaydı. Onlarla Tokat'ın tarihine yürüdük ve Tokat'tan bir ses çıkarttık tüm Türkiye'ye. Daha sonra bu kardeşlerimizin bize yorumları, geri dönüşleri ve mektupları oldu. Gençlerin gözünden belediyecilik dedik. Genç kardeşlerimizin fikirlerine her zaman başvurduk. Önümüzdeki dönem projeleri içinde de bu gibi çalışmalara daha çok ağırlık vereceğiz. Gençlere verdiğimiz değeri, gösterdiğimiz önemi, fikirlerinizin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. İnşallah bundan sonra da hep sizleri dinleyerek şehrimizde daha güzel işler yapacağız. Çünkü biz gençleri seviyoruz. Gençlerin dinamizmini, enerjisini kazanmak istiyoruz. Bu şehirde ilelebet gençlerle yürüyeceğiz" diye konuştu.

Görev süresi içerisinde şehre 4 halı saha yaptıklarını ama yeterli olmadığını gördüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, bu sayıyı 20'ye çıkarmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından 32 takımın katılığı turnuvada kura çekimi yapılarak karşılaşmaya çıkacak takımlar belirlendi. 16 -28 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan turnuvada dereceye girenlere kupa ile çeşitli ödüller takdim edilecek. - TOKAT

Kaynak: İHA