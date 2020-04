Başkan Eroğlu'dan "maskesiz dışarı çıkmayın" çağrısı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında vatandaşlara maskesiz dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Başkan Eroğlu, maske kullanımına dikkat çekerek, tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün önlenmesi ve insanların yeniden huzurla yaşaması için gayret sarf ettiklerini anlatan Eroğlu, "Virüsün her geçen gün yeni ve farklı şekillerde insanlara bulaştığını göz önüne alarak, önümüzdeki birkaç haftada minimum seviyede bu süreci atlattığımızda belki dünyada virüsten en az etkilenen ülke olacağımızı görüyorum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, bizler, sağlık kuruluşlarımız gerek sosyal medya aracılığı ile gerekse kamu spotları ile halkımızı bilgilendirmeye, süreci anlatmaya, an be an bilgilendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Maske takılması konusunda halkın daha dikkatli olması, toplu alanlarda maskelerin mutlaka takılmasının önem taşıdığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Devletimiz maskeleri ücretsiz şekilde sizlere ulaştırıyor. Bizler de belediye olarak maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizden ricamız maskesiz dışarıya çıkmamaları ve tüm tedbirlere uymalarıdır. Her bir birey kendini çok iyi şekilde izole ederek, temizliğine dikkat etmelidir. Bugünlerde geçecek, hep birlikte ve beraberce yeniden buluşacak, çok daha güzel işlere imza atacağız."

Kaynak: AA