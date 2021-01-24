Başkan Eroğlu'dan güvenlik güçlerine kestane ve pasta ikramı
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Başkan Eroğlu'dan güvenlik güçlerine kestane ve pasta ikramı

24.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:26
Başkan Eroğlu'dan güvenlik güçlerine kestane ve pasta ikramı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gece nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, sıcak kestane ve pasta ikram etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gece nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, sıcak kestane ve pasta ikram etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın huzuru ve güveni için nöbet tutan, görevi başındaki polis, jandarma, zabıta ve itfaiye teşkilatlarını, nöbet alanlarında ziyaret ederek, Tokat Belediyesi tarafından hazırlanan soba üstü kestane ve pasta ikramında bulundu.

Güvenlik güçlerinin bu vatan için kutsal bir görevi ifa ettiklerini anlatan Eroğlu, "Gece gündüz nöbettesiniz. Hayatın her anında bizlerin güvenliğini sağlayan, her şartta ve durumda görev yapan güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Belediye olarak bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte onların bir nebze olsun içini ısıtmak, hal ve hatırlarını sormak amacıyla kestane hazırladık. Onlar bizlerin soğuk kış günlerinde evlerimizde huzurla oturmamızı sağlıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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