Başkan Eroğlu, muhtarlar iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle muhtarları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda talep ve sorunları dinledi.

Toplantıların düzenli olarak devam edeceğini anlatan Eroğlu, "Bu yola çıktığımızda her daim halkımızla birlikte olacağımızı belirtmiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren birlikte yönetim anlayışını hayata geçirerek, vatandaşlarımızla her daim birlikte karar veriyor, birlikte istişare yapıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışını benimsediğimiz 7 yıllık süreçte tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya, onların istek ve taleplerini dinlemeye ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz." dedi.