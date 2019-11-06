Başkan Eroğlu: "5 yılda 6 mahallede imar çalışması yapılacak"

06.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:38

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altı mahallemizle ilgili imar çalışmamız var" dedi.



Tokat'ta mahalle buluşmaları kapsamında Başkan Eroğlu, teknik ekibi ile birlikte Geyraz Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Geyras Cami önünde mahalle sakinleri ile toplantı yapan Başkan Eroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin doğalgaz ve imar konusundaki sorularını cevaplayan Başkan Eroğlu, "Yaklaşık 15 mahallemiz bizden imar istiyor. Belediye olarak bütün mahallelere imar verme yetkimiz yok. Çünkü bu işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takip ediyor. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra imara karar veriliyor. Belediye olarak biz bunu belirli bir periyotda yapabiliriz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altı mahallemizle ilgili imar çalışmamız var. Daha sonraki aşamalarda Geyras bölgesiyle ilgili bir çalışma olacaktır" dedi.



Geyras Mahallesinde doğalgaz firmasının bölgeye yatırım yapması için takipçisi olacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, " Kurumla görüşmelerimiz sonucunda geçtiğimiz dönemde mahallemizin doğalgaz sorununun giderileceğine dair söz almıştık. Doğalgaz yatırımıyla ilgili sözler yerine getirilmeyince bizler de aracı olduğumuz için mahalle sakinlerimiz dolaylı olarak ilk başta bizleri sorumlu gördüler. Doğalgazla ilgili takibimizi yapacağız. Doğalgazı olmayan birkaç mahallemize kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu mahallelerimize doğalgazı getireceğiz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA