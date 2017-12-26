Başkan Ermişler Ara Buluculuğun Etkilerini Değerlendirdi

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu'nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen ara buluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Dava şartı ara buluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan Fahri Ermişler, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Fahri Ermişler, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada; "Ara buluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını ifade ederek "İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı ara buluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve ara bulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerekli"dedi.



Sistem adliyelerdeki ara buluculuk büroları üzerinden işleyecek



Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını dile getiren Fahri Ermişler, "Vakit nakittir" sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden söz eden Başkan Ermişler arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmayacağına dikkat çerekerek"Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi getirebilecek. İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR