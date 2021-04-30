Başkan Eriş'ten Ödemiş Mezbahası'nda inceleme
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Başkan Eriş'ten Ödemiş Mezbahası'nda inceleme

Başkan Eriş'ten Ödemiş Mezbahası'nda inceleme
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Eriş, AB standartlarındaki mezbahada aylık ortalama 1700 büyükbaş, 600 küçükbaş hayvan kesimi yapılmaya başlandığını belirterek tesisin bölge hayvancılığı açısından önemine vurgu yaptı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Mezbahası'nda incelemelerde bulundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Hakan Öztürk ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Mezbahası'nda inceleme yaptı.

Başkan Eriş, mezbahada görev yapan veteriner hekim Bulut Türek'ten tesisin kapasitesi ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türek şunları söyledi: "Günlük 300 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesiyle veteriner hekim kontrolünde kesimler yapılıyor. Soğuk hava deposu kapasitemiz 500 büyükbaş, 1000 küçükbaş şeklindedir. Kesimler haftanın beş günü yapılıyor. Aylık 1700 büyükbaş, 600 küçükbaş kesim ortalamasıyla bölgemize hizmet veriyoruz"

"İzmir Tarımı stratejisinin önemli bir parçası"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Ödemiş'te açıkladığı İzmir Tarımı stratejisinin önemli parçalarından biri olduğunu hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Et entegre tesisimize bugün adeta çat kapı gerçekleştirdiğimiz ziyarette de gördüğümüz üzere hijyenik bir ortam var. AB standartlarında donanıma sahip tesiste tüm kurallar eksiksiz uygulanıyor. Önce sağlık için önce gıda güvenliği anlayışıyla hareket ediliyor. Bu modern tesiste ayda ortalama 1700 büyükbaş kesimi yapılıyor. Büyükbaşta kesim rakamları, tesisin bölgemiz açısından önemini gösteriyor. Giderek yükselen bir grafik söz konusu. Başarılı çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyor, kolaylıklar diliyoruz.

Ödemiş Mezbahası, Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in 21 Ocak'ta kentimizde açıkladığı İzmir Tarım stratejisinin de önemli bir parçası. Bu vizyon ile üreticimizin ürettiği yerde mutlu olması, refahının yükseltilmesi hedefleniyor. Biz de bu yolda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile hedef ve güç birliği içerisindeyiz" dedi.

AB standartlarında modern tesis

Ödemiş'te Canlı Hayvan Pazarı'nın hemen yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin bölge hayvancılığına katkı olarak ortak hizmet projesiyle hayata geçirilen daha sonra Bütünşehir Yasası gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ödemiş Mezbahası, AB standartlarındaki donanımı ve hijyenik ortamıyla 2017 yılından bu yana bölgeye hizmet veriyor.

Mezbahaya kasap esnafı ve üreticiler tarafından getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, veteriner hekim tarafından kesim öncesi sağlık muayeneleri ve belge kontrolleri yapılarak kesime sevk ediliyor. Kesimler yapıldıktan sonra yine veteriner hekim tarafından sağlık muayeneleri gerçekleştirilerek gıda olarak tüketimine izin verilen ürünler damgalanıp tüketime sunuluyor. Soğuk zincir şartlarına uygun sevkiyat için frigofrik araçlar kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler

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