Başkan Ergün Yunusemre'ye Yatırımları Anlattı

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımlardan duydukları mutlulukları ve teşekkürlerini ileten heyet; Başkan Ergün'den planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetimi öncülüğünde, ilçede görev yapan 31 mahallenin muhtarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılından başlayan süreç itibariyle ilçeye saymakla bitmeyecek projeler kazandırdığını belirten heyet, Başkan Ergün'e pasta sürprizi de yaptı. Dernek Başkanı Bedriye Pehlivan ayrıca hizmetlerinden dolayı Başkan Ergün'e muhtarlar derneğinin rozetini de taktı.



BAŞKAN ERGÜN'DEN YENİ YIL MÜJDELERİ



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, istişarelerle geçen ziyarette, konuklarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Muhtarların istek ve taleplerinin notunu da alan Başkan Ergün, her mahalleyle ilgili planlanan projeleri de müjdeledi. MASKİ tarafından hazırlanan 154 Mahalle Projesi kapsamında Yunusemre ilçesinde 16 mahallenin altyapı projelerinin hazırlandığını belirten Başkan Ergün, ilgili mahallelerinin altyapılarının sil baştan yenileneceği ve sağlıklı bir sisteme kavuşturulacağını dile getirdi.