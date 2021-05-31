Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi
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Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi

Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün katıldığı toplantıda Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Ankara Meyra Palace Otel'de Birlik Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa ilçe belediye başkanları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda Birlik Başkanlığına Fatma Şahin tekrar seçilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de yer aldığı mevcut encümen üyeleri de yeniden göreve seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesini Ankara'daki toplantıda temsil eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde, belediyemizi temsil edip oyumuzu kullandık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Encümen Üyeliği görevine yeniden seçildi. Belediyelerin en üst birliği olan TBB'deki görevinin hem ülkemize hem belediyelerimize hem de Manisa'ya hayırlı olması en büyük dileğimizdir" dedi. - MANİSA

Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi
Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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