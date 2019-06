Başkan Ergün ve MHP Teşkilatı Cumhur İttifakı İçin İstanbul'da

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, İstanbul'daki Manisalılara sandığa gitmeleri ve oylarına sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, Cumhur İttifakı'na destek istedi.

İstanbul Manisa İli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, birlik toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karakaş, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İlçe Başkanları, İstanbul Manisa ili Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Fehmi Yersel, dernek yönetimi ve İstanbul'da yaşayan çok sayıda Manisalı katıldı.

Cumhur İttifakı'na Destek İstediler

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Manisa İli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Fehmi Yersel, davetlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm konuklarına teşekkür etti. Yersel'in ardından MHP MYK Üyesi Gülay Özcan söz alarak, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Toplantıda konuşan MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal da, İstanbul'da yaşayan Manisalı hemşehrileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da zaferle çıkacağına inandığını dile getirdi.

Başkan Ergün'den Manisalılara Teşekkür

Toplantıda İstanbul'da yaşayan Manisalılara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Manisa'da hemşerilerimizin teveccühleriyle 3. kez Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına seçilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhur İttifakı adayı olarak girdiğimiz bu seçimlerden birlik ve dirlik içinde güzel bir sonuç ve alnımızın akıyla çıktık. Sizlerin huzurunda gösterdikleri güven nedeniyle tüm Manisalı hemşerilerime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2009'dan bu yana olduğu gibi, yine oy vermiş/vermemiş ayrımı yapmadan 17 ilçemize en güzel hizmetleri ulaştırmak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

"10 yılda şehrimizi geliştirdik ve değiştirdik"

Geride kalan 10 yılda Manisa'ya en güzel hizmetleri vermenin çabasında olduklarını ifade eden Başkan Ergün, "Ortaya koyduğumuz yatırım, hizmet ve projelerle şehrimizi geliştirdik ve değiştirdik. Bugün Manisa'ya 10 yıl sonra gelen herkesten bu şehrin ne kadar değiştiğini, geliştiğini ve güzelleştiğini rahatlıkla duyabilirsiniz. Manisa merkezinde liderimiz Devlet Bahçeli'nin adını verdiğimiz Köprülü Kavşak, Turgutlu ilçemizde Türk dünyasının Başbuğu merhum Alparslan Türkeş'in adını verdiğimiz kavşak, Salihli ilçemizde Bülent Ecevit adını verdiğimiz kavşak ve Alaşehir ilçemizde Süleyman Demirel'in adını verdiğimiz modern kavşaklarla Manisa'mızda trafik ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkardık. Yeni kavşaklar bunun yanında şehrimize modern bir görünüm de kazandırdı. Önceliğimiz altyapı diyerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilk döneminde tam 200 mahallenin altyapısını yeniledik. Altyapıyı bitirip öylece bırakmadık. Bu 200 mahallenin aynı zamanda üst bölümünü de yenileyerek, vatandaşlarımıza yaşanabilir mekanlar oluşturduk. Çevreci yatırımlarımızla ülkemizde adından söz edilen bir büyükşehir belediyesi olduk. Manisa'da 40 yıllık çöp sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile son verdik. Manisalıların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısının artırılmasına öncelik verdik. 170 dönüm alan üzerinde Atatürk Kent Parkı'nı, Turgutlu ilçemize Irlamaz Parkı ve Salihli ilçemize de Masal Ormanı Parkı'nı şehrimize kazandırdık. İçerisinde kafeteryadan sosyal tesislere, basketbol, tenis kortu, spor salonu ve hamamına kadar tüm ayrıntıların düşünüldüğü Sümerpark projesini hizmete açtık. Şehrimizin otopark sorununa çözüm üretmek için Türkiye'nin en büyük 560 araç kapasiteli tam otomatik otoparkını Manisa'da hayata geçirdik. Kazandırdığımız projelerin altına ve şehrimizin çeşitli noktalarına kazandırdığımız binlerce araç kapasiteli otoparklarla Manisa nefes aldı. Gece ve gündüz yaşayan alanlar, vatandaşlarımızın huzurla günün her saatinde gezebilecekleri cadde ve sokaklar oluşturmak amacıyla prestij caddeler oluşturduk. Turgutlu'da Akçakmak, Salihli'de Avar, Akhisar'da Tahir Ün caddeleri gibi 17 ilçemize 35 adet prestij caddesini kazandırdık. Projelerimizi planlarken çocuklarımızı ve gençlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bugün itibariyle başarısını yüzde 98,25'lere ulaştıran ve 9 bine yakın gencimizin faydalandığı MABEM kurslarımız, başarısıyla adından söz ettiriyor. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 8 bin çocuğumuzun faydalandığı kreşler ve Çocuk Kültür Sanat Merkezlerini ilimiz genelinde hayata geçirdik. Evlatlarımız kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından uzak dursun düşüncesiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bugün 5 bine yakın çocuk ve gencimizin faydalandığı spor tesislerini şehrimize kazandırdık. 17 ilçemizde Gıda Bankası projesini hayata geçirerek, yaklaşık 8 bin gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşımıza verdiğimiz kartlarla aylık alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekleri marketleri hayata geçirdik" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı zaferle çıkacak"

Yeni dönemde hedeflerinin Manisa'nın en önemli sorunlarının başında gelen imar problemini çözmek olduğunu da belirten Başkan Ergün, Pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinin de hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, "23 Haziran Pazar günü İstanbul için ve ülkemiz için de önemli ve tarihi bir gün yaşanacak. Demokrasimizin en güzel temsili olan sandık ve oy kullanma görevi için mutlaka sandığa gitmenizi sizlerden istiyorum. Vatandaşlık görevinizi yapmak ve kullandığınız oya sahip çıkmak oldukça önemli. Ben buradan da, sizlerin de desteğiyle Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Seçim sonuçları İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun"

Düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'da yaşayan Manisalı hemşerilerimizle bir araya gelmemize vesile olan, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve aidiyet duygularını pekiştiren dernekleşme önemli. Manisalı hemşerilerimizi bir araya getiren İstanbul Manisa İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çalışmalarını da bu açıdan faydalı bulduğumu belirtmeden geçmek istemiyorum. Bu güzel oluşumun büyüyüp gelişeceğine inancım tam. O açıdan bu güzide derneğin kuruluşunda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerimi noktalarken, bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hem İstanbul'umuza, hem de ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Bültenler