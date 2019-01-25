Başkan Ergün ve MHP'li Akçay'dan Birliktelik Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adayları, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın makamına konuk oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, iki günlük Ankara programında son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makamına konuk oldu. Başkan Ergün'e, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de eşlik etti. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yerel seçimler öncesi adaylara başarı dileklerini ileterek, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesini "Cumhur İttifakı" ile taçlandıracaklarını belirtti.

Aynı şevk, aynı inançla Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ergün ve ilçe belediye başkanları, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA