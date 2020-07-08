Başkan Ergün, Vali Karadeniz'i ağırladı
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Başkan Ergün, Vali Karadeniz'i ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Ergün, Vali Karadeniz'i ağırladı
08.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:04

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Ergün yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'i bilgilendirdi.

10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi sonrasında Manisa Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Cengiz Ergün, bürokratları ile birlikte belediye binası önünde Vali Karadeniz'i karşıladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ramazan Burak Aslay, Ali Öztozlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Karadeniz'e yeni görev yerinde başarılar diledi. Hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Ergün, "Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın, Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Manisa, güzel bir ilimiz. 17 ilçemizde, 1 milyon 440 bin nüfusa sahibiz. Manisa, geniş bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle, geniş bir alanda hizmet vermek noktasındayız. Çok şükür Rabbime, her noktaya ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bin 88 mahallenin tüm sorunları hepsi üzerimizde. Allah sağlık sıhhat verdikçe, imkanlar doğrultusunda bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte inşallah güzel hizmetlere karar veririz. Tekrar, hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"Manisa'yı tanıma sürecindeyim"

İade-i ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Manisa'yı tanıma sürecinde her kuruma ziyaretlerde bulunup, ilk bilgileri almak istiyorum. Böylelikle biraz daha hızlı yol alayım düşüncesindeyim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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