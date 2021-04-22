Başkan Ergün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Başkan Ergün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılını ve tüm çocukların bayramını kutlayan Başkan Ergün, çocuklara hitaben "Sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız" ifadesini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk günkü heyecanımızla kutluyoruz. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu tarih itibariyle milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Gazi meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir."

Çocuklara Seslendi

Mesajında çocuklara da seslenen Başkan Ergün, "Sevgili Çocuklar, gelecekte bu makamlarda, ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsanız, Atatürk ilkelerine bağlı kalırsanız, O'nun gösterdiği yolda ilerlerseniz, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği aydınlık olur. Sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Bağımsızlığımızın sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yılını da tebrik ediyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Durumu oğlu fark etti! Gasilhanede cenazeler karıştı, ikinci kez defnedildi
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Ergün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:11:36. #1.14#

title