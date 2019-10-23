Başkan Ergün Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı'na katıldı

23.10.2019 10:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 22 Ekim 2019 tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla TBB hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Meclis toplantısına Başkanlık eden Fatma Şahin, TBB'nin 74 yıl önce kurulan, Cumhuriyet tarihinin en köklü ve en eski kurumların biri olduğunu hatırlatarak Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefine ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti. Şahin, belediyelerin çok büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekerek TBB olarak desteye ihtiyaç duydukları her alanda belediyelerin yanında olduklarının altını çizdi.Başarılı olmak için dünya ile aynı gündemi takip etmek gerektiğini söyleyen Şahin, "Dünya neyi konuşuyorsa bunu konuşmamız gerekiyor. Dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Çok hızlı çözmemiz gereken ortak sorunlarımız var. Teknik alt yapımızı kurmamız ve kurumsal kapasitemizi artırmamız lazım" dedi.

Bakan Soylu'dan Açıklamalar

Şahin'in ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Harekatı'ndan göç stratejisine, afete hazırlık çalışmalarından, trafik önlemleri ve uyuşturucuyla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğu medeniyetinin batı medeniyetinin çok önünde olduğunu kaydeden Soylu, belediyelerin önemini şu sözlerle anlattı:"Bizde şehrin bir algısı ve değeri vardır. Farabi, "erdemli şehirler" kavramını dünyaya kazandırmıştır. Erdemli insanlardan oluşan şehirler, erdemli şehirler olabilir. Manevi hayat ve gerçek saadet noktasında insanla şehrin etkileşimi devam eder. Güçlü devlete sahip olmanın tek şartı, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş şehirlere sahip olmaktır. Sizlerin görevlerinizdeki başarısı ve devletimizin gücü şehirlerimiz ve şehirlerimizin yönetimi ile doğrudan tesirlidir. Belediyelerimiz güçlü olmazsa, insanlara refah noktasında yetersiz kalırsa ülkemizin topallayacağı aşikardı."

Terörle Mücadeleyi Anlattı

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Soylu, terörle mücadele konusunda önemli bir ivme kazanıldığını ifade ederek bu başarıda, doğu ve güneydoğu bölgelerinde belediyelerin hizmet üretir hale gelmesinin payının büyük olduğuna dikkat çekti.Soylu sözlerine şöyle devam etti:"Bizim çocukluğumuzda bir kavram vardı; 'Doğunun makus talihi'. Türkiye birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydetti. En temel problem bölgeler arası gelişmişlik farkıydı. Sağlık, ulaşım, eğitim… Bu birliğimize etki eden sonuçlar üretiyordu. Bugün doğu ile batı arasında gelişmişlik farkı yoktur. Her ilde üniversiteler, hastaneler, doktorlar, yurdun en ücra köşesinde öğretmenler var. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ısrarlı ve kararlı tutumuyla en önemli sorununu geride bırakmıştır. Bu temel açığımızın kapanması ve bu ülkeyi bu fay hatlarından yıllarca zedelemek isteyenlerin önünü kapatmak lazımdı. Bu başarıldı. Bugün geldiğimiz nokta; hem moral veren hem de orada yaşayan insanların özgüvenini, devlete bağlılığını ve ülke anlayışını bir noktaya oturtan bir sürece gelmiştir."

Dijital Projelerin Önemine Dikkat Çekti

Terörizmin önünün kesilmesi ve belediyecilik hizmetlerinin gelişmesiyle bölgeye giden turist sayısında büyük bir artış sağladıklarını kaydeden Bakan Soylu, Mardin'in geçen yıl 3,5 milyon bu yıl ise 5 milyon turisti ağırladığını kaydetti.Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatları ile bölgenin tam huzura kavuştuğu andan itibaren inanç, kültür, enerji kaynakları ve hayvancılık açısından Türkiye'ye katma değer sağlanacağından bahsederek"Coğrafyamızın avantajı da dezavantajı da var. Avantajlarını yönetmeye çalışacağız. Bugün Doğu Ekspresi'nde yer bulmak için aylar öncesinde rezervasyon yaptırmak gerekiyor.On yıl önce bu mümkün müydü? Tüm bunları yerel yönetimler eliyle gerçekleştirdik." dedi. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası'nı Türkiye'de yapılmış tarihi bir reform olarak nitelendiren Soylu, yasadaki aksaklıkların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Özellikle pay dağıtım modelleri konusunda eksiklikler olduğuna dikkat çeken Soylu, belediyecilik ve kamu kurum hizmetlerinde hayata geçirilen dijital projelerin önemine dikkat çekti.

"Kaçak göçü önlemeliyiz"

Türkiye'nin en önemli üç sorununu terör, göç ve uyuşturucu olarak sıralayan Soylu, bunun ikisi yerel yönetimlerle doğrudan temas halindedir. Kaçak göçmen konusunda rakamlar veren Bakan Soylu yapılan çalışmalara değinerek "Kaçak göçü önlemeliyiz. Bu mesele bitmeyecek. Bu göç tesadüfi değildir. Bölgede ateş var, istikrarsızlık var, güvensizlik var ve adaletten eğitime, sağlığa, suya ulaşımda eksiklikler var." dedi. Uyuşturucu konusunda en güçlü mücadeleyi yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Soylu, Avrupa ülkelerinin ortak bir adım atmamasını eleştirerek "Destek olmazlar sadece sırtımızı sıvazlarlar. Göç konusunda da böyle. Bu göçü azaltalım diye çaba ortaya koymazlar." dedi. Barış Pınarı Harekatı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde geri dönüşlerin hızlanacağını belirten Soylu, bölgesinde göçmen sayısı fazla olan belediyelerin, bu konuda kabiliyet geliştirmesi ve bilgi sahibi olmasının sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler