Başkan Ergün, Turgutlu'nun Kurtuluşu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesi, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Bu destansı zaferimizin ardından İzmir'e yönelen kahraman Türk ordusu, 7 Eylül 1922'de Turgutlu'muza ulaşmış ve Turgutlu'muzu Yunan işgalinden kurtarmıştır. Turgutlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlarken, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, canımız pahasına korumalı ve evlatlarımızın da çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olarak yetişmelerini sağlamalıyız. Bu duygularla bir kez daha Turgutlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutluyor, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman atalarımızı şükranla anıyorum. "

Kaynak: Habermetre