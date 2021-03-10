Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
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Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

10.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:13
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, su kaynaklarının önemine değinerek tasarruf çağrısını yineledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, su kaynaklarının önemine değinerek tasarruf çağrısını yineledi. Barajlardaki doluluk oranlarının istenilen düzeyde olmadığını belirten Başkan Ergün, "Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ergün, meclisin açılış konuşmasında su kaynaklarının son durumuna da değindi. Su kaynaklarının günden güne azaldığını belirten Başkan Ergün, vatandaşlara tasarruf çağrısını yineledi.

Başkan Ergün'den tasarruf çağrısı

Başkan Ergün mecliste yaptığı konuşmasında, "22 Mart Dünya Su Günü. Bu vesileyle evlatlarımıza ve geleceğimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir kez daha tüm hemşerilerimi gereksiz su kullanımından kaçınmaya ve içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Barajlardaki su seviyesi istenilen düzeyde değil

Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ile bir protokol vesilesiyle bir araya geldiğini belirten Başkan Ergün, Salihli'deki tarımsal sulama barajı ile ilgili de açıklama yaptı. Ergün, "Tarım İl Müdürümüzle bir protokol vesilesiyle bir arada olma fırsatını buldum. Kendisinden Devlet Su İşleri'nin Salihli'deki barajımızda bu sene tarımsal sulama noktasında eksilerde olduğumuzu, gerekli yağışlar olmadığı takdirde su kanalından su verilemeyeceğini işittim. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

"Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım"

Yeraltı su kaynaklarındaki durumu da hem meclis üyeleri hem de ekranları başındaki izleyicilerle paylaşan Başkan Ergün, "2 bin 200'e yakın sondajımız var. 30-40 metrelerde çıkardığımız suyu artık 400-500 metrelerde çıkarıyoruz. Bu yıl 230'un üzerinde sondaj kuyumuz çöktü. Daha derinlerde yeni kuyular açıyoruz. Suyumuza sahip çıkalım, gereksiz su kullanmayalım. Su bizim için yaşam kaynağı" dedi. - MANİSA

Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi
Başkan Ergün, su tasarrufu çağrısını yineledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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