Başkan Ergün, Sendika Temsilcilerini Konuk Etti

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve Manisa Şube Başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları ve Manisa Şube Başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kayar, Mustafa Ali Algın, Hasan Hüseyin Uygun, Hüseyin Arslanköylü ve Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen'i makamında konuk etti. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın selamlarını ileten sendika yöneticileri, Başkan Ergün'e Türk bayrağı ve kılıç hediye etti. Ziyaretleri nedeniyle memnuniyetini paylaşan Başkan Ergün de içerisinde mesir macunu yer alan çanta ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Habermetre