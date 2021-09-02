Başkan Ergün, Selendi'nin Kurtuluşunu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "30 Ağustos zaferinin ardından İzmir'e yürüyen kahraman Türk ordusunun 3 Eylül'de Selendi'ye ulaşmasıyla ilçemiz, düşman işgalinden kurtarılmıştır. Coşkuyla kutladığımız bu Kurtuluş Günleri, yalnızca savaş günlerini hatırlamak ve geçmişi anmak değildir. Kurtuluş Günleri; Cumhuriyetimize, demokrasimize, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, çağdaş geleceğimize sahip çıkarak, barış ve kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Selendili hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, ilçemizin kurtuluşunda en büyük paya sahip olan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, bu gün hayatta olmayan gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre