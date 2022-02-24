Başkan Ergün, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Ergün, burada Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, personeller, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarette, Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti.

Başkan Ergün'e Selendi'deki Çalışmalar Anlatıldı

Ziyarette, Çıkrıkçı Muhtarı Metin Başoğul, Başkan Ergün'e yıllardır sorun olan altyapı çalışmalarının tamamlanmasından dolayı teşekkürlerini ileterek çiçek takdim ederken, Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan zeytin fidanlarından elde ettiği ürünlerin yer aldığı bir sepeti Başkan Ergün'e hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, burada Başkan Ergün'e, Selendi ilçesine yapılan hizmetler hakkında kısa bir sunum yaptı.

Bültenler - Güncel