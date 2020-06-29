Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti
29.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:48

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Ergün'e MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay da eşlik etti.

Şehzadeler Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ergün, bu kapsamda nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ergün ayrıca, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı Haber
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak Haber
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Yılmaz Vural Ivan Obradovic
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:49:44. #1.14#
title