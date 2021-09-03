Başkan Ergün, Sarıgöl'ün Kurtuluşunu kutladı
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Başkan Ergün, Sarıgöl'ün Kurtuluşunu kutladı

Başkan Ergün, Sarıgöl'ün Kurtuluşunu kutladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün Sarıgöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 4 Eylül 1922 sabahı şafakla birlikte Çolak İbrahim Bey komutasındaki süvari birliklerinin Sarıgöl'ümüzü düşman işgalinden kurtarmasıyla 2 yıl 11 ay 17 gün süren zulüm ve vahşet sona ermiştir. Bu zafer, gücünü milletinden alan, bağımsızlığa inanan insanların oluşturduğu bir iradenin sonucudur. Bu duygularla Sarıgöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"

Kaynak: Bültenler

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