Başkan Ergün Şampiyon Ağırladı

JUDO Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele ederek altın madalya kazanan Mert Şişmanlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Avrupa'yı dize getirip şampiyonluğu Türkiye'ye getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Mert Şişmanlar'ı tebrik eden Başkan Ergün, genç sporcuya Ağustos ayında Şili'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarılar diledi.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Antrenörler İsmail Canıtez ve Fatih Akcan da yer aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tarih yazan başarılı judocusu Mert Şişmanlar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Cengiz Ergün, "Öncelikle tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum, yüzümüzü güldürdün. Allah razı olsun, bu başarılara katkıda bulunan hocalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Avrupa Ümitler Şampiyonası'na toplamda 42 ülkeden 444 sporcu katıldı. Sıkletindeki 39 sporcudan Yunanistan, Litvanya, Moldova, Almanya ve Macaristan temsilcileri ile mücadele ederek, İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettiren Mert Şişmanlar, Ağustos ayında da Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek. Şili'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da Mert Şişmanlar'a başarılar dileyen Başkan Ergün, genç judocuya Ata Altın hediye etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.