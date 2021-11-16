Başkan Ergün, Prestij Cadde Düzenlemelerini İnceledi

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Caddenin kaldırım ve aydınlatmalarının baştan aşağı yapıldığını belirten Başkan Ergün, peyzaj çalışmalarının devam ettiğini, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir prestij caddesini daha Manisa'ya kazandırmış olacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Müftü Alim Efendi Caddesi'nde başlatılan prestij cadde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kaldırımları yenilenen ve aydınlatma direkleri yapılan caddede, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin peyzaj düzenlemeleri sürüyor. Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları hakkında Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş'tan bilgi alan Başkan Ergün, caddenin tüm bölümlerini detaylarıyla inceledi.

Modern Bir Prestij Cadde

Prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında Müftü Alim Efendi Caddesi'nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Eski adıyla Birlik Caddesi olan bu güzel caddemizde prestij cadde projemizi hayata geçirdik. İlk olarak kaldırımların yenilemesiyle işe koyulduk. Ardından orta refüj düzenlemesi ve aydınlatma direklerinin montajı gerçekleştirildi. Şu anda Kent Estetiği Dairemizce peyzaj çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte modern bir prestij caddeyi daha şehrimize kazandırmış olacağız. Ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yeni prestij caddemizin de şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Peyzaj Bitkileri Büyükşehir Serasından

Peyzaj çalışmaları kapsamında palmiye ağaçları dikileceğini ve zeytin bonsailerle caddenin yeşillendirileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Zeytin bonsaileri, Büyükşehir Belediyemize ait seramızda kendimiz yetiştiriyoruz. Bu çok önemli bir durum. Manisa'mızın kendi ürettiği bitkiler, Manisa'mızı süslüyor olacak. Bu da bizler için mutluluk verici" diye konuştu.

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