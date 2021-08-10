Başkan Ergün, Orman Yangınları ve Kazalarda Yaşamını Yitirenleri Andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizin güneyi başta olmak üzere birçok bölgede çıkan orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlerle otobüs kazalarında yaşamını yitirenleri rahmetle anan Başkan Ergün, ülkemize ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağustos Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülkemizin güneyi başta olmak üzere birçok il ve ilçede yaşanan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz onca can ve yok olan yeşil alanlarımız yüreklerimizi yaktı. 2 haftadan beri gösterilen üstün gayret ve özverili mücadeleye rağmen hava şartlarının da etkisiyle yangınlar geniş alanlara yayıldı ve yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimiz, yangın bölgelerine itfaiye, iş makinesi, personel ve yardım malzemesi desteği sağladı. Tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Yangında şehit olan Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde görevli Yaşar Cinbaş ve Bergama'dan Erdal Tovka ile itfaiyecilere su götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşan gencimiz Şahin Akdemir başta olmak üzere, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Huzur içinde yatsınlar. Bölgede araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan Manisa Orman İşletme Müdürlüğü işçilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah beterinden korusun diyorum. Orman yangınlarında, vatandaşlarımız evlerini, ekinlerini ve hayvanlarını da kaybetti. Devletimiz ve milletimiz bu yarayı sarabilecek kudrete sahiptir. Yüce Allah, böyle acıları bir daha bize göstermesin" dedi.

Otobüs Kazalarında Yaşamını Yitirenleri Andı

Soma, Balıkesir ve Kemalpaşa'da meydana gelen otobüs kazalarında yaşamını yitirenleri de anan Başkan Ergün, "Bir acı haber de geçmiş dönem Belediye Meclis Üyemiz, Akhisarspor eski Başkanı Hüseyin Eryüksel'den geldi. Aracı başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Hüseyin Başkanımızı rahmetle anıyor, bir kez daha ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz Cuma günü Soma ilçemizde, Pazar günü de Balıkesir ve İzmir Kemalpaşa'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Milli Sporcuları Tebrik Etti

Bu kötü haberlerin yanında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların başarılarıyla acıların bir nebze de olsa hafiflediğini ifade eden Başkan Ergün, "Ülkemiz adına milli sporcularımızın ilkleri başardığı ve en çok madalya kazandığımız olimpiyat olarak tarihe geçen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi. Gösterdikleri üstün başarıyla çeşitli dallarda ülkemize madalyalar kazandıran, madalya kazandıramamış olsa da bunun için büyük emek sarf eden tüm sporcularımızı, hocalarını ve emeği geçen herkesi huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Eren Bülbül'ü Unutmadı

Başkan Ergün, "Ağustos ayının şanlı tarihimizde çok ayrı yeri var. Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nden; 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz'a kadar kahraman atalarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle Alparslan'dan Osman Bey'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm atalarımızı ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. 30 Ağustos'ta Demirci ilçemizle başlayıp 8 Eylül Manisa'mızın kurtuluşu ile devam eden ve 13 Eylül'de Soma'nın kurtarılmasıyla Manisa'mızın düşman postallarından temizlenmesinin yıldönümü vesilesiyle tüm ilçelerimizin ve Manisa'mızın kurtuluş yıldönümlerini de şimdiden kutluyorum. Bizleri özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan herkesten Allah razı olsun. Yüce rabbim, onları cenneti ile mükafatlandırsın. Bu bağlamda, 4 yıl önce yani 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı hainler tarafından alçakça şehit edilen Eren Bülbül evladımızı ve O'nu korumak için canını ortaya koyan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Aşı Çağrısı Yaptı

Koronavirüsle mücadelede aşının önemine de vurgu yapan Başkan Ergün, "Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığımız tarafından başarıyla sürdürülüyor. Vaka sayılarını kontrol altında tutmak ve eski kapanma dönemlerine dönmemek için tüm hemşerilerimize aşı olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu sayede oluşacak toplumsal bağışıklıkla inşallah bu kötü günleri geride bırakacağız ve Allah'ın izniyle bu savaşın galibi olacağız" diye konuştu.

56 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, tüm maddelerin oylanmasının ardından 14 Eylül Salı günü, saat 18. 00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.

Kaynak: Habermetre