Başkan Ergün, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Ergün mesajında, şehit öğretmenlerimizi de saygıyla andı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "24 Kasım, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilmesi dolayısıyla kutladığımız, bizlerin yetişmesinde ve bugünlere gelmemizde önemli paya sahip olan öğretmenlerimizin en güzel günüdür. Ailemizden sonra bizleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan en önemli kişiler, şüphesiz öğretmenlerimizdir. Adeta bir mum gibi binlerce insana ışık veren öğretmenlerimizin yeri, her zaman başımızın üstündedir. Çocuklarımızın yetişmesinde her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Öğretmenler, insan yetiştirme sanatını icra eder. Ellerindeki işlenmemiş cevherleri, azimle, sabırla ve sevgiyle birer şahesere dönüştürürler. Çünkü öğretmenler bilirler ki bu şaheserler, geleceğimizin garantisi, aydınlık yarınlarımızın umududurlar. Bu duygularla çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emeklilik günlerinin içinde bulunan öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz öğretmenlerimiz gibi, görevleri başındayken hain terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum. Değerli öğretmenlerim; Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. "

