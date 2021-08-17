Başkan Ergün, Mürsel Şahin'i Ağırladı
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Başkan Ergün, Mürsel Şahin'i Ağırladı

Başkan Ergün, Mürsel Şahin'i Ağırladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Eski Alay Komutanı Mürsel Şahin'i makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Jandarma Eski Alay Komutanı Mürsel Şahin'i makamında konuk etti.

Jandarma Eski Alay Komutanı Mürsel Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ergün, göreve geldikten sonra Manisa'da gözle görülür değişim yaşandığını ifade eden Şahin, "Görev süremiz bittikten sonra Manisa'dan ayrılmamıza rağmen şehri hep takip ettik. Manisa'nın sizinle birlikte geliştiğini görüyoruz. Yaptığınız işler için teşekkür ediyor, yeni hizmet binanızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, Jandarma Eski Alay Komutanı Mürsel Şahin'e 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Habermetre

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