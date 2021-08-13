Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu
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Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu

Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde görev yapan Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları ile toplantıda bir araya geldi.

Özverili çalışmaları nedeniyle şube müdürleri nezdinde tüm personele teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları da dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde görevli Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları ile istişare toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlık ettiği toplantıda Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları yer aldı.

"En İyi Hizmeti Ulaştırma Çabasındayız"

Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları nezdinde, 17 ilçede görev yapan tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Koronavirüs salgını ile ilgili de konuşan Başkan Ergün, önlemlerin gevşetilmemesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak vatandaşa hizmet edilmesini istedi. Toplantıda ilçelerde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile devam eden çalışmalarda masaya yatırıldı. İlçelerde gerçekleştirilen çalışmaları Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumlularından dinleyen Başkan Ergün, 17 ilçede Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye, vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olacaklarını belirtti.

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Kaynak: Bültenler

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