Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı

18.10.2019 12:04

Başkan Ergün, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gören, yöneticilerin vizyon oluşturmalarına katkı sağlayan muhtarlarımızın onurlandırıldığı gün olan Muhtarlar Günü'nde, tüm muhtarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Demokrasinin çekirdeği olan muhtarlarımız, Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi, hizmetlerin karşılıklı buluşması siz muhtarlarımızın yerel yönetimler ile birlikte çalışmasıyla oluşmaktadır. Bu sebeple muhtarlarımızın önemini ve kıymetini belirleyen bu özel günü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: Bültenler