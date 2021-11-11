Başkan Ergün, Milli Güreşçilerimizi ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün, milli sporcularımızı başarılarından ötürü birer Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri üçüncülüklerle ülkemize 60 ve 67 kiloda bronz madalya gururu yaşatan Kerem ve Kadir Kamal kardeşler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette milli güreşçilerimizin babası Kazım Kamal ve antrenörleri Süleyman Güngör de yer aldı. Milli sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Öncelikle başarılarınız daim olsun. Bu ülke için, bu vatan için verdiğiniz hizmetler, gösterdiğiniz çaba ve aldığınız sonuç, bizleri oldukça mutlu etti. Bu güzellikleri, mutlulukları bizlere yaşatıyorsunuz. İnşallah daha da güzel dereceleri, önümüzdeki süreçte bizlere yaşatacaksınız. Başarılarınızın devamını diliyorum, Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

Sporcuları Altınla Ödüllendirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmasının ardından 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek ülkemizi ve Manisa'mızı başarıyla temsil eden Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı birer Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Kendilerini ağırlayan Başkan Ergün'e teşekkür eden milli sporcularımız, çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Ziyaretin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli dört ciltlik kitap serisini armağan etti.

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