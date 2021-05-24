Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı

Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni hizmet binasında MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni hizmet binasında MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı ağırladı.

Yeni hizmet binasında faaliyete başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

MHP Akçay'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Akçay, Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a 38 akademisyen tarafından hazırlanan ve Manisa'nın geçmişine ışık tutan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Milletvekili Kıvırcık'tan hayırlı olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı da makamında ağırladı. Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün'e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyarette yer aldı. Başkan Ergün, Semra Kaplan Kıvırcık'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa'nın Milli Mücadele yıllarını konu alan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti. - MANİSA

Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı
Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP'li Semih Yalçın 'Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var' iddialarını yalanladı
MHP'li Semih Yalçın "Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var" iddialarını yalanladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Prens William Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Gökhan Töre Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:49:06. #1.15#

title