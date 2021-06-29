Başkan Ergün, MHP şehzadeler ilçe eşkilatını ağırladı
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Başkan Ergün, MHP şehzadeler ilçe eşkilatını ağırladı

Başkan Ergün, MHP şehzadeler ilçe eşkilatını ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Başkan Ergün'e çiçek takdiminde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli dört ciltlik kitap serisini armağan etti. Ziyarette gündeme ilişkin konular görüşüldü.

Kaynak: Bültenler

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Başkan Ergün, MHP şehzadeler ilçe eşkilatını ağırladı - Haberler
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