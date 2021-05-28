Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti
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Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Başkan Ergün'le birlikte ziyaretlerde yer aldı. Heyet ilk olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette Başkan Ergün, Durmaz'a Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli eseri takdim etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, Manisa'nın tarihini belgeleyen eserin ortaya çıkmasında verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün ve ilçe belediye başkanları, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edilmek üzere çini işlemeli cam vazoyu Özel Kalem Müdürlüğü'ne teslim etti. Başkan Ergün, MHP Genel Merkezi'nde Giresun Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Bayburt Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile de bir araya geldi. - MANİSA

Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti
Başkan Ergün, MHP Genel Merkezini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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