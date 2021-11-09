Başkan Ergün, Mecliste Atatürk'ü Andı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meclis üyelerine yönelik hitabında 10 Kasım dolayısıyla büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Başkan Ergün, "10 Kasım; Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk'ün başbuğu, son yüzyılın en büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümü. Bu büyük dehayı saygı ve minnetle anarken, fikirlerinin ölmeyeceğine ve sonsuza kadar Türk Milleti'nin içinde bir çınar ağacı gibi köklü ve güçlü kalacağına yürekten inanıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

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