Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
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Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı

Bugün gerçekleştirilecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni hizmet binasında belediye başkanlarını ağırladı.

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Bugün gerçekleştirilecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni hizmet binasında belediye başkanlarını ağırladı.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden konuklar, Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundular. Nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür eden Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü yılında milli mücadele döneminde Manisa' kitabını konuklarına armağan etti. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ergün, ilçe belediye başkanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA

Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı
Başkan Ergün, meclis toplantısı öncesi belediye başkanlarını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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