Başkan Ergün, Manisa OSB ve Manisa TSO'yu Ağırladı

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde aldığı yüzde 52,77 oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de hazır bulundu. Türek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerinde bulundu. Başkan Ergün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Manisa OSB yönetiminin ardından Başkan Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimini ağırladı. Hayırlı olsun dileklerini ileten konuklar, Manisa'nın tarım, sanayi ve turizm konusunda daha yukarı seviyelere taşınması için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulundular. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ziyaretler noktalandı.

Kaynak: Bültenler