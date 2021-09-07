Başkan Ergün, Manisa'nın Kurtuluşunu Kutladı
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Başkan Ergün, Manisa'nın Kurtuluşunu Kutladı

Başkan Ergün, Manisa'nın Kurtuluşunu Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Değerli profesör ve akademisyenlerle birlikte hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan eseri kazandırarak, Manisa'nın yakın tarihine ışık tutacak önemli bir kaynağı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, Kurtuluş Savaşı yıllarında Manisa'yı anlatan 'Kurtuluş Müzesi' projesi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın heyecanını, coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. 1919 yılında işgalci Yunan askerinin şehrimize girmesiyle başlayan esaret, zulüm ve işkence; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman Türk ordusunun 30 Ağustos büyük zaferinin ardından 8 Eylül 1922'de son bulmuştur. Türk askerinden kaçan işgalci Yunanlılar, şehrimizi yakıp yıkmış, taş üstünde taş bırakmamıştır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yaralarını saran Manisa, adeta küllerinden yeniden doğan bir şehir olmuştur. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir tarihi kaynağı hayata geçirdiğimizi de belirtmek istiyorum. Değerli profesör ve akademisyenlerle birlikte hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan eser, Manisa'mızın ve ilçelerimizin kurtuluş mücadelesini anlatan ve geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak olarak kütüphanelerdeki yerini aldı. Bunun yanı sıra Manisa'mıza bir kurtuluş müzesi inşa etmek için de çalışma başlattık. Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanına yapmayı planladığımız bu önemli projemizi de Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor, ülkemizi çağdaş medeniyetlerle yarışan bir ülke seviyesine getiren ve bizlere bu kutsal toprakları emanet eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yolumuz, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Ne mutlu Türküm diyene! "

Kaynak: Habermetre

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