Başkan Ergün: "Manisa'mızı Çok Seviyoruz"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha temiz bir çevre için çalışıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Manisa merkeze 75 milyon TL yatırım bedeli ile modern bir tesis kazandırıldı. Ülke genelinde parmakla gösterilecek bir tesise imza atan MASKİ, atıksu arıtımına geçtiğimiz aylarda başladı. Tesiste, 2019 yılında 2 milyon metreküp atıksu arıtılarak doğal çevreye zarar vermeden uzaklaştırılacak.114 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesise, doğu ve batı kollektör hatları üzerinden gelen atıksular gerekli ünitelerde arıtıldıktan sonra Gediz'e sağlıklı bir şekilde salınıyor. Tesiste ayrıca inşa edilen solar çamur kurutma ünitesi ile yılda 7 bin ton çamur da susuzlaştırılacak. Bu yatırım sayesinde Bereketli Gediz Havzası özlenen günlerine adım adım yaklaşacak.

Tesislere 234 Milyon TL yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, bütünüyle kalkınmış, çevre kirliliği sorununa son verilmiş bir Manisa için çalıştıklarının altını çizerek,"Bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 234 milyon TL yatırım yaptık. Çünkü hemşerilerimizin daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışıyoruz. İşletmeye aldığımız tesislerin yanı sıra Manisa, Turgutlu, Soma ve Gördes merkeze sıfırdan 4 tesis inşa ettik. Alaşehir merkeze yeni bir tesis kazandırmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Yine Alaşehir ilçemizde Kavaklıdere mahallemize bir tesis kazandırmak için yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz Bütünşehir Yasası'nın ardından kurulan bir idaredir. Bu noktadan baktığımızda kısa süre içerisinde kat ettiğimiz mesafe çok büyük. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için yaptığımız yatırımlar Allah nasip ederse katlanarak devam edecek. Çünkü biz Manisa'mızı çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler